В Абу-Даби стартовал второй раунд переговоров по Украине

Закрытые для прессы переговоры сторон предусматривают различные форматы.
Ян Брацкий 04-02-2026 13:06
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER.com, Global Look Press

В столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовал второй раунд переговоров по украинскому урегулированию. Сообщается, что прибывшие в Абу-Даби делегации работают в различных форматах.

«Переговоры можно считать начавшимися, будут разные треки и форматы. Пресса не предусмотрена», - сказал собеседник ТАСС.

Самолет с российской делегацией на борту прилетел в Абу-Даби минувшей ночью. Состав наших переговорщиков не изменился. Как и в прошлый раз, группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Американскую сторону представляют спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Накануне в Вашингтоне уточнили, что предыдущая встреча в этом формате «была исторической по своей природе».

