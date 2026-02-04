Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где стартуют переговоры по Украине

Специальный представитель президента России и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию Абу-Даби, сделанную с борта своего самолета по пути в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня там стартует второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Напомним, Дмитриев возглавляет российскую группу по коммерческим делам на двусторонних переговорах с США. О работе с Вашингтоном в таком формате президент Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф договорились в Кремле в ночь на 24 января.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал возобновление переговорного процесса. Встречи состоятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Позиция России последовательна, уточнил Песков.

Представитель Кремля также отметил некий прогресс и сближение позиций сторон. В то же время по отдельным темам этого констатировать нельзя, уточнил Песков. Он назвал переговоры «сложным разновекторным процессом».

