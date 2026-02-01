МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом подтвердил участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах в Абу-Даби

По словам пресс-секретаря Белого дома, предыдущая встреча в этом формате «была исторической по своей природе».
Дарья Ситникова 03-02-2026 22:00
© Фото: Florian Gaertner www.imago-images.de, Global Look Press

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер примут участие в среду в переговорах с Россией и Украиной в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров», - сказала она журналистам.

Ливитт также уточнила, что предыдущая встреча в этом формате «была исторической по своей природе». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры по Украине пройдут 4-5 февраля в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

С его слов, позиция Москвы в вопросе урегулирования ситуации на Украине последовательна. Россия сохраняет открытость к переговорам. Отмечается, что переговоры по Украине по ряду вопросов позволили сблизить позиции сторон.

Кроме этого, Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах останется прежним. Рабочую группу возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

