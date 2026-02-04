Дуров посоветовал держаться подальше от Франции

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил, что нужно держаться подальше от Франции. Таким образом он ответил на пост пользователя в социальной сети X.

Один из пользователей опубликовал фотографию с шуточными рекомендациями о том, чем можно заняться во Франции. Они состоят из двух пунктов - «Посмотреть на Эйфелеву башню» и «Уехать».

«Плохое соотношение риска и выгоды. Список из одного пункта: 1. Держитесь подальше», - написал Дуров.

В ноябре прошлого года Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции. Они запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы. Сообщалось, что предприниматель полностью соблюдал судебный контроль.

В августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Ему были выдвинуты обвинения в целом ряде нарушений, связанных с основанным им популярным мессенджером. В конце того же месяца его отпустили под залог, а в начале декабря предприниматель был допрошен следственным судьей.

Как сказал основатель Telegram, произошедшее нанесло имиджу Франции серьезный ущерб. По его словам, за год «уголовного расследования» против него ничего не нашли. Практики модерации приложения соответствуют стандартам отрасли, а руководство мессенджера всегда откликалось на юридические запросы из Франции, подчеркнул Дуров.