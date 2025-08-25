Дуров заявил, что имидж Франции серьезно пострадал из-за его ареста

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров напомнил о годовщине своего ареста во Франции. Он заявил, что произошедшее нанесло имиджу страны серьезный ущерб.

«Единственным результатом моего ареста до сих пор стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны», - цитирует Дурова 360.ru.

По его словам, за год «уголовного расследования» против него ничего не нашли. Практики модерации Telegram соответствуют стандартам отрасли, а руководство мессенджера всегда откликалось на юридические запросы из Франции, подчеркнул он.

Павел Дуров считает, что его арест произошел из-за ошибок самой полиции: до августа прошлого года ведомство не направляло свои запросы согласно юридической процедуре. По мнению основателя мессенджера, арестовывать генерального директора такой крупной платформы было «юридически и логически абсурдно». Он также пожаловался на то, что после ареста вынужден посещать Францию каждые 14 дней.

Ранее в Париже состоялся девятичасовой допрос Павла Дурова. По какому делу задавались вопросы - неизвестно, журналистам предприниматель ничего не рассказал. Спустя некоторое время после этого, 4 августа, Дуров получил галочку верификации в Telegram, а спустя еще пару дней его личный аккаунт был удален по неясным причинам.