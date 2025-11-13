Основатель Telegram Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции. Об этом сообщило агентство AFP.

«Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому предъявили обвинения в серии правонарушений, связанных с организованной преступностью, добился снятия мер», - сообщило агентство, ссылаясь на судебный источник.

Ограничения запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы. По словам источника, предприниматель полностью соблюдал судебный контроль.

Напомним, в августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Его обвинили в целом ряде нарушений, связанных с основанным им популярным мессенджером. В конце того же месяца его отпустили под залог, а в начале декабря предприниматель был допрошен по существу следственным судьей.

Как сказал основатель месенджера Telegram, произошедшее нанесло имиджу страны серьезный ущерб. По его словам, за год «уголовного расследования» против него ничего не нашли. Практики модерации приложения соответствуют стандартам отрасли, а руководство мессенджера всегда откликалось на юридические запросы из Франции, подчеркнул Дуров.