МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции

Со слов источника, предприниматель полностью соблюдал судебный контроль.
Дарья Ситникова 2025-11-13 17:38:34
© Фото: Steffens, Keystone Press Agency, Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции. Об этом сообщило агентство AFP.

«Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому предъявили обвинения в серии правонарушений, связанных с организованной преступностью, добился снятия мер», - сообщило агентство, ссылаясь на судебный источник.

Ограничения запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы. По словам источника, предприниматель полностью соблюдал судебный контроль.

Напомним, в августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Его обвинили в целом ряде нарушений, связанных с основанным им популярным мессенджером. В конце того же месяца его отпустили под залог, а в начале декабря предприниматель был допрошен по существу следственным судьей.

Как сказал основатель месенджера Telegram, произошедшее нанесло имиджу страны серьезный ущерб. По его словам, за год «уголовного расследования» против него ничего не нашли. Практики модерации приложения соответствуют стандартам отрасли, а руководство мессенджера всегда откликалось на юридические запросы из Франции, подчеркнул Дуров.

#Франция #снятие ограничений #выезд #Дуров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 