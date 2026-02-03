МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Туск объявил о начале расследования «польского следа» в деле Эпштейна

По словам премьер-министра Польши, в файлах по делу Эпштейна содержатся сообщения о «польских женщинах либо девочках», готовых к отправке в США.
Сергей Дьячкин 03-02-2026 15:52
© Фото: Marcin Banaszkiewicz, Fotonews, Global Look Press

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о создании аналитической группы для расследования «польского следа» в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом премьер сообщил перед заседанием кабмина, которое транслировалось в соцсетях канцелярии польского правительства.

Туск объяснил, что решение о создании аналитической группы было принято совместно с министром юстиции, генпрокурором и министром-координатором спецслужб. Если анализ подтвердит «опасения» по поводу «скандала, связанного с педофилией», будет начато следствие, подчеркнул польский премьер.

«Мы не можем допустить того, чтобы какой-либо из случаев, если такие имели место, использования польских детей сетью педофилов и организатором этого сатанинского круга господином Джеффри Эпштейном был упущен», - добавил Туск.

По словам премьера, в опубликованных Минюстом США файлах по делу Эпштейна содержатся сообщения его подельников. В них говорится о находящихся в Кракове «готовых к отправке польских женщинах либо девочках».

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми. Неустановленный автор одного из электронных писем 2024 года пишет, что Зеленский причастен к вывозу людей с Украины. В связи с этим он предлагает проверить его доходы. Помимо этого, в тексте говорится, что глава киевского режима мог сотрудничать с пособником Эпштейна Жан-Люком Брюнелем.

До этого экс-президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна перед комитетом палаты представителей. Супруги долго отказывались давать показания, ссылаясь на якобы политическую подоплеку дела, но изменили решение после того, как часть демократов и республиканцев заговорили о привлечении их к уголовной ответственности за неуважение к конгрессу и отказ от сотрудничества.

Накануне бывший британский посол в США Питер Мандельсон из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Мандельсона уволили с поста из-за связей со скандальным финансистом еще в сентябре прошлого года. Временно исполняющим обязанности посла был назначен его заместитель Джеймс Роско.

#Польша #расследование #Дональд Туск #Джеффри Эпштейн #краков #дело эпштейна
