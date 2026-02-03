МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский фигурирует в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми

Также в материалах Минюста США говорится, что глава киевского режима мог сотрудничать с Жан-Люком Брюнелем, одним из пособников Эпштейна.
Сергей Дьячкин 03-02-2026 11:05
© Фото: Igor Jakubowski, Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы, опубликованные Минюстом США.

Неустановленный автор одного из электронных писем 2024 года пишет, что Зеленский причастен к вывозу людей с Украины. В связи с этим он предлагает проверить его доходы. Помимо этого, в тексте говорится, что глава киевского режима мог сотрудничать с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем. Последний в 2020 году был обвинен в насилии над несовершеннолетними и пособничестве Эпштейну в торговле секс-услугами.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна перед комитетом палаты представителей. Супружеская чета долго отказывалась давать показания, ссылаясь на якобы политическую подоплеку дела, но изменила решение после того, как часть демократов и республиканцев заговорили о привлечении их к уголовной ответственности за неуважение к конгрессу и отказ от сотрудничества.

Накануне бывший британский посол в США Питер Мандельсон из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Мандельсона уволили с поста из-за связей со скандальным финансистом еще в сентябре прошлого года. Временно исполняющим обязанности посла был назначен его заместитель Джеймс Роско.

#в стране и мире #Украина #Зеленский #Минюст США #торговля людьми #Джеффри Эпштейн #электронное письмо #дело эпштейна
