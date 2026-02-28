Нетаньяху сообщил о признаках гибели Хаменеи после ударов по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторые признаки указывают на уничтожение Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом он рассказал в эфире израильского телевидения.

«Сегодня утром в результате мощного внезапного удара мы разрушили комплекс зданий тирана Хаменеи. Есть все признаки того, что, может быть, диктатора в Иране уже больше нет», - сказал израильский премьер.

Ранее арабские издания сообщили о смерти зятя и невестки аятоллы. Однако в КСИР сообщили о том, что Хаменеи находится в оперативном центре, откуда осуществляет руководство иранской армией в полной безопасности.

Разнятся данные сторон и по вопросу потерь и ущерба. В США сообщили об отсутствии потерь среди личного состава, в то время как в Иране уверены в уничтожении 200 американских военнослужащих.

За несколько дней до начала ударов Израиля и США Хаменеи в США сообщали, что Хаменеи выбрал трех преемников на случай своего убийства.Также СМИ писали, что у американских властей действительно есть планы по ликвидации Верховного лидера исламской республики и его сына.