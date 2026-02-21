Axios: США рассматривают возможность ликвидации Хаменеи и его сына

США рассматривают возможность ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, а также его сына Моджтабы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на одного из советников американского лидера Дональда Трампа.

Известно, что помимо этого варианта развития событий, у Соединенных Штатов есть и другие сценарии. На данный момент никто в администрации Трампа не знает, что будет выбрано и сделано в итоге.

«У них (США. — Прим. ред.) есть варианты на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет, в итоге, выбран», — говорится в материале портала.

Отмечается, что вариант с ликвидацией Хаменеи и его сына представили Трампу еще несколько недель назад. Этими данными поделился второй источник.

Накануне CBS сообщал, что Иран предложил США в рамках ядерной сделки. Известно, что Тегеран готов закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к своим нефтяным и газовым месторождениям.

На днях стало известно, что Соединенные Штаты планируют нанести крупномасштабный удар по ядерным объектам Ирана. Тогда же появилась информация о рассмотрении разных вариантов развития событий в регионе. По словам источника, глава Белого дома рассматривал различные сценарии против Ирана, один из которых - мощный удар по ядерным, военным и правительственным объектам.