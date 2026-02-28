МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Al Mayadeen: верховный лидер Ирана Хаменеи командует армией в оперативном центре

Ранее сообщалось, что Хаменеи находится в безопасном месте.
Константин Денисов 28-02-2026 21:20
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в данный момент находится в оперативном центре, откуда командует военными действиями. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Ранее в прессе появилась информация о том, что резиденция Хаменеи в Тегеране также попала под удар, однако официального подтверждения она не нашла. За несколько дней до начала ударов Израиля и США Хаменеи в США сообщали, что Хаменеи выбрал трех преемников на случай своего убийства.

Также СМИ писали, что у американских властей действительно есть планы по ликвидации Верховного лидера исламской республики и его сына.

По информации ЦАХАЛ, нынешний удар по Ирану стал самым масштабным в истории израильских ВВС. По разным данным, были атакованы 24 провинции Ирана, а общее количество жертв превысило 200 человек. Еще 747 пострадали.

#сша #Израиль #Иран #Али Хаменеи
