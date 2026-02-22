МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Удар по Ирану стал самым масштабным в истории израильских ВВС

Целями названы ракетные установки и системы ПВО.
Константин Денисов 28-02-2026 20:38
© Фото: ТРК «Звезда»

Армия Израиля заявила о начале новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщает ЦАХАЛ.

Там заявили, что объекты на территории Ирана ранее атаковали 200 истребителей. Утверждается, что поражены около 500 целей - этот удар стал самым масштабным в истории израильских ВВС.

Кроме того, КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран, заявил командир корпуса в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Ранее сообщалось о том, что число жертв после удара по иранской школе для девочек могло составить 160 человек. Еще около 100 человек пострадали.

В ответ Иран начал атаковать американские военные объекты в соседних странах, однако достается и гражданской инфраструктуре. В Дубае четыре человека пострадали при ракетном ударе возле отеля.

#в стране и мире #Израиль #Иран #ЦАХАЛ #удар
