Удар по Ирану стал самым масштабным в истории израильских ВВС

Армия Израиля заявила о начале новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщает ЦАХАЛ.

Там заявили, что объекты на территории Ирана ранее атаковали 200 истребителей. Утверждается, что поражены около 500 целей - этот удар стал самым масштабным в истории израильских ВВС.

Кроме того, КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран, заявил командир корпуса в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Ранее сообщалось о том, что число жертв после удара по иранской школе для девочек могло составить 160 человек. Еще около 100 человек пострадали.

В ответ Иран начал атаковать американские военные объекты в соседних странах, однако достается и гражданской инфраструктуре. В Дубае четыре человека пострадали при ракетном ударе возле отеля.