Момент взрыва машины ГАИ у Савеловского вокзала попал на видео

Момент взрыва патрульного автомобиля ГАИ возле Савеловского вокзала в Москве попал на видео. Об этом сообщает 360.ru.

Автомобиль мужчины, совершившего преступление, стоял близко к машине полицейских. Взрыв прогремел в тот момент, когда рядом с ней находился один из сотрудников ГАИ.

Напомним, в результате происшествия один полицейский погиб, еще двое госпитализированы с различными травмами. СК установил личность подрывника - им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, прибывший 22 февраля в столицу из Санкт-Петербурга.

На заседании коллегии ФСБ президент России Владимир Путин не исключил, что мужчину могли завербовать украинские или западные спецслужбы с помощью интернета.