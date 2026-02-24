МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СК: машину ГАИ на Савеловском вокзале подорвал 22-летний уроженец Удмуртии

Следователи установили личность преступника.
Константин Денисов 24-02-2026 17:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В СК РФ установили личность мужчины, который причастен к подрыву служебного автомобиля ГАИ на Савеловском вокзале в Москве 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что фигурант 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга в Москву», - говорится в сообщении.

Следователи уже выяснили маршрут передвижения подозреваемого по Москве по прибытии в столицу и в день происшествия. Сейчас они занимаются изучением круга его общения.

Инцидент произошел поздно вечером 23 февраля. Взрыв произошел, когда в к машине и находившимся возле нее инспекторам направился мужчина. В результате один сотрудник ГАИ погиб, еще два человека госпитализированы.

На коллегии ФСБ РФ, которая состоялась 24 февраля, президент России Владимир Путин предположил, что злоумышленник мог быть завербован через интернет, а взрывное устройство привели в действие дистанционно.

#Москва #в стране и мире #СК РФ #происшествия #ГАИ
