Путин допустил, что взрыв в Москве стал результатом вербовки через интернет

Глава государства не исключает причастности к инциденту украинских спецслужб.
Константин Денисов 24-02-2026 16:27
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала в Москве 23 февраля был результатом вербовки через интернет. По его словам, случившееся может оказаться терактом, в котором взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

«Уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет. Скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников Министерства внутренних дел», - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.

Напомним, накануне вечером к дежурившим возле Савеловского вокзала в столице сотрудникам ГАИ подошли неизвестные, после чего один из них совершил самоподрыв. В результате инцидента погибли сам злоумышленник и один из полицейских. Двое пострадавших были госпитализированы.

В СК подтвердили эту версию. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Также Путин отметил, что количество преступлений террористической направленности в стране выросло. К большинству из них причастны украинские спецслужбы.

#ФСБ #терроризм #Владимир Путин
