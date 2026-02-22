В Москве при подрыве авто неизвестным погиб сотрудник ДПС

На северо-востоке Москвы сотрудник ДПС погиб в результате взрыва неизвестного устройства в служебном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел на площади Савеловского вокзала. Злоумышленник подошел к автомобилю Госавтоинспекции, после чего произошел взрыв.

«По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник получил травмы, не совместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что правонарушитель скрылся с места преступления. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.