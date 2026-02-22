Карл III дал доступ полиции к данным о его брате Эндрю

Король Великобритании Карл III дал доступ правоохранительным органам к документам по делу о связях его брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Observer со ссылкой на источники.

По информации aif.ru, британский король дал право представителям Букингемского дворца передавать следователям документы и записи, имеющие отношение к данному расследованию. Как передают источники, правоохранители смогут ознакомиться с документами, электронными письмами и записями, которые необходимы для ведения дела.

Несколько часов назад сообщалось, что экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном на самолетах ВВС Британии. Предположительно, брат монарха пользовался чартерными рейсами ВВС, чтобы попасть на частные вечеринки.

Ранее Букингемский дворец заявил, что король будет сотрудничать с полицией после задержания бывшего принца Эндрю. Карл III добавил, что «теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс». Он считает, что закон должен восторжествовать, а вопрос - расследован «надлежащим образом соответствующими властями».

Накануне газета The Times писала, что США не предупреждали Лондон о наличии в файлах по делу Эпштейна материалов, напрямую связанных с Эндрю Маунтбеттен-Виндзором. Стало известно, что бывший принц лгал своей семье о продолжительности дружбы с американским финансистом.