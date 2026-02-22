МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Карл III дал доступ полиции к данным о его брате Эндрю

Полиция может ознакомиться с документами, электронными письмами и записями Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, имеющие отношение к делу Эпштейна.
Виктория Бокий 22-02-2026 09:33
© Фото: Stephen Lock, i-Images, Global Look Press

Король Великобритании Карл III дал доступ правоохранительным органам к документам по делу о связях его брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Observer со ссылкой на источники.

По информации aif.ru, британский король дал право представителям Букингемского дворца передавать следователям документы и записи, имеющие отношение к данному расследованию. Как передают источники, правоохранители смогут ознакомиться с документами, электронными письмами и записями, которые необходимы для ведения дела.

Несколько часов назад сообщалось, что экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном на самолетах ВВС Британии. Предположительно, брат монарха пользовался чартерными рейсами ВВС, чтобы попасть на частные вечеринки.

Ранее Букингемский дворец заявил, что король будет сотрудничать с полицией после задержания бывшего принца Эндрю. Карл III добавил, что «теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс». Он считает, что закон должен восторжествовать, а вопрос - расследован «надлежащим образом соответствующими властями».

Накануне газета The Times писала, что США не предупреждали Лондон о наличии в файлах по делу Эпштейна материалов, напрямую связанных с Эндрю Маунтбеттен-Виндзором. Стало известно, что бывший принц лгал своей семье о продолжительности дружбы с американским финансистом.

#Великобритания #полиция #король #карл III #доступ к данным #Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 