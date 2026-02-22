За вечер над Россией уничтожили 130 вражеских беспилотников

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 16.00 до 20.00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольший удар пришелся над территорией Брянской области, где в небе сбили 65 БПЛА. Кроме того, 26 вражеских дронов перехватили над территорией Московского региона, в том числе 10, летевших на Москву.

Над Белгородской области уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов, а над Калужской - 14. Также четыре БПЛА перехватили над Тверской области. А над Тульской сбили один вражеский дрон.

В Росавиации ранее сообщили, что в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин начиная с 15 часов сообщает об отражении атаки вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях на земле ничего не известно.

В ночь на 22 феврале средства ПВО сбили 86 беспилотников киевского режима. Наиболее массированной была террористическая атака боевиков на Белгородскую область. Там уничтожили 29 украинских дронов.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.