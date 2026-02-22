МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Мэр Москвы Сергей Собянин начиная с 15 часов сообщил об отражении атаки семи беспилотников.
Владимир Рубанов 22-02-2026 15:41
© Фото: svo_online, Telegram

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Мэр Москвы Сергей Собянин начиная с 15 часов сообщил об отражении атаки семи беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях на земле ничего не известно.

Ночью российские системы ПВО перехватили и уничтожили 86 беспилотников, запущенных украинскими вооруженными силами. ОбОсобенно масштабной была атака на Белгородскую область. Там сбили 29 дронов. Кроме того, 14 беспилотных аппаратов нейтрализовали над Саратовской областью.

#Москва #Шереметьево #аэропорты #Домодедово #Внуково #раменское
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 