В аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Мэр Москвы Сергей Собянин начиная с 15 часов сообщил об отражении атаки семи беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях на земле ничего не известно.

Ночью российские системы ПВО перехватили и уничтожили 86 беспилотников, запущенных украинскими вооруженными силами. ОбОсобенно масштабной была атака на Белгородскую область. Там сбили 29 дронов. Кроме того, 14 беспилотных аппаратов нейтрализовали над Саратовской областью.