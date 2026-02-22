Собянин: силы ПВО сбили 20 БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», - написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Они устраняют последствия вражеских атак.

Собянин, начиная с 15:00 по московскому времени, сообщил об отражении атаки семи беспилотников. С каждым часом количество сбитых вражеских дронов увеличивается.

В столичных аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее вводились и в других аэропортах Москвы. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов, сообщили в Росавиации.