Легковушка и скорая подорвались в Херсонской области, погиб человек

Два автомобиля подорвались 22 февраля на минах в Голопристанском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. В результате один человек погиб, другой получил ранения.

В селе Малая Кардашинка легковой автомобиль наехал на мину. Погибла женщина 1948 года рождения. Мужчина, находившийся в машине, получил осколочные ранения. Его госпитализировали в Скадовскую ЦРБ.

Кроме того, машина скорой помощи подорвалась на мине в центре села Чулаковка. По счастливой случайности медики не пострадали.

Сальдо назвал террористами установивших мины на дорогах, которые подвергают опасности мирных жителей. Он добавил, что противник не гнушается использования самых грязных методов нападения на гражданское население.

Ранее в Каховке Херсонской области три человека пострадали при обстреле рынка. Ранения получили мужчины 1978 и 1987 годов рождения и женщина 1983 года рождения.

В январе ВСУ атаковали скорую помощь на въезде в Голую Пристань в Херсонской области. Погибли все врачи в бригаде.