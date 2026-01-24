Сальдо сообщил о гибели всех медиков в попавшей под удар скорой

Погибли все члены бригады скорой помощи, атакованной в субботу утром в Запорожской области украинским дроном. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он назвал это военным преступлением киевского режима против человечности.

Медицинский автомобиль попал под удар на въезде в Голую Пристань. По словам Сальдо, экипаж скорой помощи из Алешковской больницы пытался проехать в зону, где вражеские дроны постоянно следят за техникой. В машине было три медика, которые пытались добраться до тяжелобольного человека.

Сразу после атаки Сальдо добавил, что на месте нападения не найдено следов погибших или раненых медиков. Была надежда, что они смогли укрыться в безопасном месте. Поиски осложнялись из-за опасности повторных атак.

На прошлой неделе в Голопристанском районе Херсонской области автомобиль скорой помощи подорвался на мине. Машина спешила на вызов.