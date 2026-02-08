Сальдо: в Каховке три человека пострадали при обстреле рынка

В Херсонской области при обстреле рынка в Каховке пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«За прошедшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три человека», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранения получили мужчины 1978 и 1987 годов рождения и женщина 1983 года рождения. Один из пострадавших госпитализирован в Каховскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

В Новой Каховке из-за осколков посечено здание городской больницы и выбиты окна. Также в селе Раденск Алешкинского округа загорелся жилой дом.

Кроме этого, в селе Гладкова Голопристанского МО поврежден микроавтобус. Окружные и территориальные администрации и спасатели работают на местах повреждения.

В начале этого месяца, третьего февраля, боевики киевского режима открыли огонь по зданию многофункционального центра и продовольственному магазину в Новой Каховке Херсонской области. Три человека погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

В конце января жертвами их атаки стала бригада медиков скорой помощи. Врачи спешили на вызов к больному, когда попали под удар беспилотника боевиков. Погибли три человека - все, кто находился в карете скорой.