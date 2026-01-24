ВСУ атаковали «скорую» в Херсонской области, судьба медиков неизвестна

Боевики ВСУ атаковали медицинский автомобиль утром на въезде в Голую Пристань Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

В сообщении главы Херсонской области уточняется, что ранним утром боевики атаковали медицинский автомобиль Алешковской больницы. По словам Сальдо, бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится БПЛА за любой техникой.

«Машина повреждена, судьба членов бригады неизвестна», - говорится в сообщении главы региона.

Сальдо уточнил, что следов гибели медиков или их ранений на месте не обнаружено. По его словам, есть надежда, что они где-то укрылись. Но в данный момент связи с ними нет. Отмечается, что поиски осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе.

На прошлой неделе в Голопристанском районе Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на мине «Лепесток». Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко. Он назвал произошедшее бесчеловечным террором, указав, что удар по медикам был целенаправленным.