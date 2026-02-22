Венгрия и Словакия занимают логичную принципиальную позицию в вопросе передачи нефти через «Дружбу». Однако идет большое давление со стороны политиков Евросоюза, которые пытаются не допустить этого по мольбам Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Ведется наглая торговля со стороны Киева вплоть до угроз. Но решение в Венгрии и Словакии пока не приняли, они занимают логичную принципиальную позицию. Они отвечают за свои поступки. Но там идет большое давление со стороны политиков Евросоюза, которые пытаются по мольбам Зеленского не допустить этого. Вокруг этого идет борьба», - объяснил Карасин.

Дело в том, что Украина сделала «очень много пакостей» в отношении Венгрии и Словакии, перекрыв доступ к энергетическим ресурсам. Поэтому «тут долг платежом красен»: словацкий премьер Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вправе ответить на то хамство, которые терпят со стороны Киева, заключил сенатор.

Ранее стало известно, что Словакия готова прекратить подачу электроэнергии на Украину, если та не восстановит поставки нефти. Фицо отметил, что дает Зеленскому времени до понедельника. Если завтра он не восстановит поставки нефти, то в тот же день Фицо попросит словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии Киеву.

По словам Орбана, трубопровод «Дружба» пригоден для транспортировки российской нефти. Он подчеркнул, что Киев не имеет права останавливать его работу по условиям соглашения о сотрудничестве. Венгерский премьер предупредил Украину о возможном прекращении поставок электроэнергии, если транзит нефти не возобновится.

Как сообщила немецкая газета Berliner Zeitung, Венгрия и Словакия открыли второй фронт против Украины, поставив ей ультиматум относительно передачи нефти через «Дружбу». На Киев усиливается «дипломатическое давление», причем, как подчеркивается в материале, со стороны «ближайших соседей».