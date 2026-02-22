МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Berliner Zeitung: Венгрия и Словакия открыли против Киева «второй фронт»

Немецкое издание отмечает, что на киевский режим усиливается «дипломатическое давление», причем со стороны «ближайших соседей».
Сергей Дьячкин 22-02-2026 14:03
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Global Look Press

Венгрия и Словакия, открыли второй фронт против Украины, поставив ей ультиматум относительно передачи нефти через «Дружбу». Такое мнение выразила немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что решение Будапешта и Братиславы значительно «усугубляет ситуацию» для киевского режима. На Украину усиливается «дипломатическое давление», причем, как подчеркивается в материале, со стороны «ближайших соседей». По мнению издания, энергетические вопросы все чаще используются в качестве политического рычага давления.

Словакия готова прекратить подачу электроэнергии на Украину, если та не восстановит поставки нефти. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на своей странице в соцсетях. Он подчеркнул, что дает главе киевского режима Владимиру Зеленскому времени до понедельника. Если завтра он не восстановит поставки нефти, то в тот же день Фицо попросит словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что трубопровод «Дружба» пригоден для транспортировки российской нефти. Он подчеркнул, что Киев не имеет права останавливать его работу по условиям соглашения о сотрудничестве. Венгерский премьер предупредил Украину о возможном прекращении поставок электроэнергии, если транзит нефти не возобновится.

Венгрия также заблокировала предоставление Украине от ЕС кредита в 90 миллиардов евро, и будет продолжать это делать, пока киевский режим блокирует транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. До этого Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом «Дружбы».

#Зеленский #нефть #Венгрия #Виктор Орбан #Роберт Фицо #словакия #Петер Сийярто #электроэнергия #Киевский режим #нефтепровод дружба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 