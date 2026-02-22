Венгрия и Словакия, открыли второй фронт против Украины, поставив ей ультиматум относительно передачи нефти через «Дружбу». Такое мнение выразила немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что решение Будапешта и Братиславы значительно «усугубляет ситуацию» для киевского режима. На Украину усиливается «дипломатическое давление», причем, как подчеркивается в материале, со стороны «ближайших соседей». По мнению издания, энергетические вопросы все чаще используются в качестве политического рычага давления.

Словакия готова прекратить подачу электроэнергии на Украину, если та не восстановит поставки нефти. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на своей странице в соцсетях. Он подчеркнул, что дает главе киевского режима Владимиру Зеленскому времени до понедельника. Если завтра он не восстановит поставки нефти, то в тот же день Фицо попросит словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что трубопровод «Дружба» пригоден для транспортировки российской нефти. Он подчеркнул, что Киев не имеет права останавливать его работу по условиям соглашения о сотрудничестве. Венгерский премьер предупредил Украину о возможном прекращении поставок электроэнергии, если транзит нефти не возобновится.

Венгрия также заблокировала предоставление Украине от ЕС кредита в 90 миллиардов евро, и будет продолжать это делать, пока киевский режим блокирует транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. До этого Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом «Дружбы».