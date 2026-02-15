CBS News: США готовы нанесли удар по Ирану в субботу

Военные США готовы нанести удары по целям на территории Ирана уже в субботу. Об этом сообщает CBS News. Сообщается также, что окончательное решение за главой Белого дома Дональдом Трампом. В любом случае, сроки любых возможных действий США в отношении Ирана выйдут за рамки выходных, считает издание.

«Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу», - говорится в сообщении.

В минувший вторник в Женеве состоялись американо-иранские переговоры по поводу ядерной программы Тегерана. Иранскую сторону представил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. Со стороны США переговоры вел спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Аракчи назвал диалог конструктивным и серьезным.

В Вашингтоне устами пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт тоже отметили некий прогресс, но по основным вопросам констатировали расхождение позиций. Сейчас стороны работают над текстами потенциальных договоренностей, после чего планируют встретиться опять.

В Израиле тем временем готовятся к войне. Оперативные службы страны приведены в высшую степень готовности на фоне возможных ударов США по Ирану. В Тель-Авиве не исключают, что американские военные нанесут масштабный удар «в ближайшее время», но не называют точного времени.