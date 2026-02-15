CBS узнал, что Иран предложил США для ядерной сделки

Иран предложил США в рамках ядерной сделки закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к своим нефтяным и газовым месторождениям. Об этом сообщает CBS со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, эксперты посоветовали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу отделить иранскую ядерную программу от других вопросов, таких как поддержка Тегераном прокси и разработка баллистических ракет. На таком варианте настаивал Иран. Уиткофф, предположительно, согласился с этой формулой и предложил обсудить эти вопросы в рамках отдельных переговоров с ключевыми региональными игроками.

Такой подход не устраивает некоторых наблюдателей и союзников США на Ближнем Востоке. Например, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любое соглашение должно касаться не только ядерной программы Ирана, но и его вооруженных формирований, а также разработки баллистических ракет.

По информации ABC News, после переговоров в Женеве Иран планирует представить новое письменное предложение в течение следующих двух недель. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что мир узнает о будущем Ирана через 10 дней.

Один из источников ABC, знакомый с планами Трампа, сообщил, что президент рассматривал разные варианты действий в отношении Ирана. В их числе - ограниченный удар для укрепления переговорных позиций. Также обсуждалась возможность масштабных ударов по правительственным, военным и ядерным объектам Ирана.

Напряженность между США и Ираном значительно возросла в последние месяцы, особенно после массовых протестов в Иране. В феврале стороны провели два раунда переговоров по ядерной программе в Маскате (Оман) и Женеве (Швейцария). США усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. В ближайшие дни ожидается прибытие ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford, который направили в регион из Карибского бассейна.

Нынешние и бывшие американские чиновники считают, что Вашингтон готов начать широкомасштабную атаку на Иран, несмотря на риски затяжной войны. Bloomberg сообщал, что США планируют развернуть все необходимые силы на Ближнем Востоке к середине марта. Трамп предупредил, что если Тегеран не пойдет на сделку, то произойдут «плохие вещи».