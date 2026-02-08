МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: Россия не собирается нападать на Европу, но готова дать военный ответ

По словам главы российского МИД, агрессия в адрес РФ приведет к полноценной войне.
Тимур Юсупов 08-02-2026 23:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Евросоюз, однако в случае необходимости Москва будет готова дать полноценный военный ответ. Об этом министр рассказал в эфире телеканала НТВ.

По словам российского дипломата, у РФ нет никаких интересов в нападении на страны ЕС. Тем не менее, если Европа вдруг решит реализовать свои угрозы в жизнь и проявит военную агрессию в адрес России - соответствующие решения со стороны Москвы не заставят себя ждать.

«Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», - предупредил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ также отметил, что размещение западных войск и военных объектов на территории Украины Россия расценит как иностранную интервенцию. По словам главы МИД, подобные действия будут квалифицированы как прямая угроза безопасности страны.

#в стране и мире #война #Сергей Лавров #Европа #евросоюз #МИД РФ #военная агрессия
