Финляндия оказала Украине всю возможную помощь, больше помогать ей нечем. Такое заявление сделала глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью телепрограмме Yle Ykkоsaamu.

«Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года <…> мы направили все, что могли», - приводит слова министра 360.ru.

Она добавила, что теперь «вся надежда» только на 90-миллиардный кредит от ЕС. Однако, в пятницу газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что его отказалась одобрить Венгрия. Чтобы Еврокомиссия могла воспользоваться так называемым резервом бюджета ЕС для финансирования Киева, требуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС. Без этого займа Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале, говорится в публикации. Этими деньгами Киев собирался покрыть дефицит бюджета и закупать оружие в ближайшие два года.

Ранее Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба». Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Украина хочет добиться хаоса в Венгрии. С таким утверждением выступил Для достижения своих целей киевский режим вмешивается в местные выборы, используя политический шантаж, уверен политик.

Первый зампред Комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров объяснил «Звезде», что, в ситуации с Венгрией, Украина «за что боролась, на то и напоролась». Венгрия прекратила поставки топлива из-за хамства Владимира Зеленского. По словам Джабарова, если Венгрия и Словакия смогут поставлять нефть морским путем через Хорватию, то решение киевского режима уже никого не будет волновать.

Накануне словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия готова прекратить аварийную подачу электроэнергии на Украину, если та не восстановит поставки нефти. Он подчеркнул, что дает главе киевского режима Владимиру Зеленскому времени до понедельника. Если сегодня он не восстановит поставки нефти, то в тот же день Фицо попросит словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину.