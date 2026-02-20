МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан: Украина хочет хаоса в Венгрии

Ранее Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба».
Ян Брацкий 20-02-2026 03:45
© Фото: Nicolas Maeterlinck Keystone Press Agency Global Look Press

Украина хочет добиться хаоса в Венгрии. С таким утверждением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан. Для достижения своих целей киевский режим вмешивается в местные выборы, используя политический шантаж, уверен политик.

«Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию "Тиса". Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств», - написал Орбан в соцсети Х.

Глава венгерского правительства пообещал, что Будапешт в сложившихся обстоятельствах не сдастся, а будет и дальше защищать венгерские семьи.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о приостановке поставок дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба». Сийярто пригрозил, что поставки венгерского дизеля на Украину не возобновятся, пока Киев не разблокирует «Дружбу».

На этой неделе Виктор Орбан заявил, что венгерская оппозиция на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписала секретный пакт об ускоренном приеме Украины в Евросоюз. Частью этого пакта является отказ от права вето, поддержка миграционного соглашения и допуск Украины в ЕС. По мнению Орбана, если представители партии «Тиса» придут к власти по итогам ближайших выборов - Венгрия рискует быть втянута в прямой конфликт с Россией.

