С марта детская скидка 50% на авиабилеты будет работать с любым взрослым

С 1 марта 50-процентная скидка на авиабилеты по России будет распространяться на детей в сопровождении любого взрослого, а не только родителей. Об этом сообщили ТАСС в Минтрансе РФ.

Уточняется, что при этом ребенок и сопровождающий его взрослый должны быть оформлены в одном бронировании. В Минтрансе добавили, что с 2 до 12 лет ребенка в перелете должен обязательно сопровождать любой взрослый. Либо необходима услуга авиакомпании по сопровождению.

Помимо этого, Минтранс конкретизировал порядок размещения родителей с детьми до 12 лет. Теперь четко определено, что именно является соседними местами: они должны быть в одном ряду, а не разделены проходом. Были уточнены и случаи рассадки многодетных семей: родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом. Либо на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади.

За прошлый год российские авиакомпании перевезли со скидкой почти 4 миллиона детей. С начала текущего года по льготному тарифу перевезли 282 тысяч детей.

Приказ Минтранса о скидке 50% на детские авиабилеты вступил в силу 20 января, спустя 10 дней после его публикации. В России начала действовать льгота на билеты по внутренним направлениям, оформленные на ребенка до 12 лет. Дети до двух лет по-прежнему могут летать бесплатно, если ребенок не занимает отдельного места и размещается вместе с сопровождающим. При этом скидка на международные рейсы составила 90%. Перевозчики будут делать исключения только на билеты бизнес-класса и субсидированные маршруты.

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, данную услугу раньше официального срока стали предоставлять 23 авиакомпании России с 1 января. Тогда же глава ведомства также поручил проработать вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в феврале 2024 года потребовал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России. При этом важно обеспечить качество обслуживания пассажиров и безопасность полетов. Этот вопрос должен быть в приоритете у перевозчиков, Минтранса и других профильных ведомств, подчеркнул президент. Тогда же Путин поручил поддерживать набранный темп развития авиаперевозок.