В РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты

Все российские авиакомпании с 10 января 2025 года будут продавать детские билеты со скидкой в размере 50% на перелеты внутри страны. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.



Новый тариф действует на билеты, оформленные на ребенка, не достигшего 12-летнего возраста. Исключение составляют билеты в бизнес-классе. Дети до 2 лет по-прежнему летают по России со 100%-ой скидкой, если они не занимают отдельного места.



По словам главы ведомства, данную меру с 1 января уже применили 23 авиакомпании России.

«С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки», - уточнил он.

Также Старовойт заявил о проработке вопроса обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна.

Отрегулировать вопрос с ценами на авиаперевозки поручил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. По словам российского лидера, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.