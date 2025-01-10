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В РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты

Новый тариф действует на билеты для детей до 12 лет, только на внутренние направления, за исключением бизнес-класса.
Ирина Егорова 2025-01-10 01:22:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Все российские авиакомпании с 10 января 2025 года будут продавать детские билеты со скидкой в размере 50% на перелеты внутри страны. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
 
Новый тариф действует на билеты, оформленные на ребенка, не достигшего 12-летнего возраста. Исключение составляют билеты в бизнес-классе. Дети до 2 лет по-прежнему летают по России со 100%-ой скидкой, если они не занимают отдельного места.
 
По словам главы ведомства, данную меру с 1 января уже применили 23 авиакомпании России.

«С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки», - уточнил он.

Также Старовойт заявил о проработке вопроса обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна.

Отрегулировать вопрос с ценами на авиаперевозки поручил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. По словам российского лидера, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.

#в стране и мире #Самолет #дети #Владимир Путин #авиабилет #роман старовойт
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