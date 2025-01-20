МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России начала действовать скидка 50% на детские авиабилеты

Льгота действует на билеты, оформленные на детей до 12 лет по внутренним направлениям.
Ирина Егорова 2025-01-20 09:27:52
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Приказ Минтранса о 50%-ной скидке на детские авиабилеты вступил в силу сегодня, 20 января, спустя 10 дней после его публикации. Таким образом, в России теперь действует льгота на билеты по внутренним направлениям, оформленные на ребенка до 12 лет. Дети до двух лет по-прежнему могут летать бесплатно, если ребенок не занимает отдельного места и размещается вместе с сопровождающим.

При этом скидка на международные рейсы составит 90%. Перевозчики будут делать исключения только на билеты бизнес-класса и субсидированные маршруты.

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, данную услугу раньше официального срока стали предоставлять 23 авиакомпании России с 1 января.

Глава ведомства также поручил проработать вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна.

Отрегулировать вопрос с ценами на авиаперевозки поручил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в конце прошлого года. По словам российского лидера, компании используют лазейки для их занижения и это должно прекратиться.

#дети #Минтранс #авиакомпании #льгота #билеты #скидка #перевозчики #внутренние рейсы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 