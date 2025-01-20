В России начала действовать скидка 50% на детские авиабилеты

Приказ Минтранса о 50%-ной скидке на детские авиабилеты вступил в силу сегодня, 20 января, спустя 10 дней после его публикации. Таким образом, в России теперь действует льгота на билеты по внутренним направлениям, оформленные на ребенка до 12 лет. Дети до двух лет по-прежнему могут летать бесплатно, если ребенок не занимает отдельного места и размещается вместе с сопровождающим.

При этом скидка на международные рейсы составит 90%. Перевозчики будут делать исключения только на билеты бизнес-класса и субсидированные маршруты.

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, данную услугу раньше официального срока стали предоставлять 23 авиакомпании России с 1 января.

Глава ведомства также поручил проработать вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна.

Отрегулировать вопрос с ценами на авиаперевозки поручил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в конце прошлого года. По словам российского лидера, компании используют лазейки для их занижения и это должно прекратиться.