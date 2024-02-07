Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты

Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России. При этом важно обеспечить качество обслуживания пассажиров и безопасность полетов.

Этот вопрос должен быть в приоритете у перевозчиков, министерства транспорта и других профильных ведомств, подчеркнул президент.

Путин поручил поддерживать набранный темп развития авиаперевозок. Обновление парка воздушных судов в России - непростая задача, но над ней надо интенсивно работать, сказал глава государства. У России есть возможности выпускать линейку современной авиатехники, добавил президент.