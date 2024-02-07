МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты

При этом важно обеспечить качество обслуживания пассажиров и безопасность полетов, сказал президент.
Владимир Рубанов 2024-02-07 17:05:01
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России. При этом важно обеспечить качество обслуживания пассажиров и безопасность полетов.

Этот вопрос должен быть в приоритете у перевозчиков, министерства транспорта и других профильных ведомств, подчеркнул президент.

Путин поручил поддерживать набранный темп развития авиаперевозок. Обновление парка воздушных судов в России - непростая задача, но над ней надо интенсивно работать, сказал глава государства. У России есть возможности выпускать линейку современной авиатехники, добавил президент.

#в стране и мире #Владимир Путин #правительство РФ #минтранс рф #цена #стоимость #авиабилеты #авиаперелеты #авиаперевозки
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»