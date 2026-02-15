Трамп заявил о повышении пошлин для всех стран до 15%

Президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10 до 15%. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я, как президент США, незамедлительно повышаю глобальную пошлину в размере 10% для стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без всякой расплаты», – написал американский лидер.

Ранее стало известно, что верховный суд США отменил масштабные глобальные пошлины, введенные Трампом. Шестью голосами против трех суд пришел к выводу, что глава Белого дома превысил свои полномочия.

В ответ на это глава Минфина США Скотт Бессент призвал иностранных партнеров соблюдать торговые соглашения с Вашингтоном. А позже и Трамп сообщил, что ввел пошлины в размере 10% на импорт из всех стран мира.

Тарифы начнут действовать с 24 февраля. По данным Белого дома, пошлины носят временный характер и содержат ряд исключений.