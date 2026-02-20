МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экономист Катасонов прокомментировал падение казначейских бумаг США

Владимир Рубанов 20-02-2026 19:46
© Фото: Arne Dedert DPA, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

По решению Верховного суда США о торговых тарифах Дональда Трампа, вероятно, будут апелляции, рассказал «Звезде» доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

«Я думаю, что Дональд Трамп будет все равно пытаться выстраивать этот протекционистский барьер. Но, думаю, сейчас он будет действовать уже через каких-то своих людей в Конгрессе. Правда, в ближайшее время будут уже выборы в Конгресс. И если, скажем, сейчас еще у Дональда Трампа есть возможность пропихивать какие-то свои законы, то я не уверен, что эта возможность сохранится в конце этого года», - сказал эксперт.

По его словам, от ситуации с тарифами Америка только проиграла, потому что она утратила всякое доверие как торговый партнер. Поэтому в среднесрочной перспективе потери для США будут гораздо больше, чем выгоды, о которых заявлял Трамп.

Котировки казначейских бумаг Соединенных Штатов очень чувствительны к степени доверия международного сообщества к американской политике, отметил экономист. Решение Верховного суда ослабило это доверие, и это моментально отражается на котировках казначейских бумаг.

Реакция рынка на решение по тарифам имеет конъюнктурный характер, отметил Катасонов. Но есть долгосрочные факторы, которые способствуют тому, что казначейские бумаги США и дальше будут становиться все менее востребованными на мировом рынке. Чтобы как-то поддержать спрос, американскому казначейству придется повышать процентные ставки по этим бумагам. А для этого нужно повышать ключевую ставку Федерального резерва США. Это противоречит политике Трампа, который стремится к снижению ставки.

Верховный суд США аннулировал глобальные пошлины, которые в апреле ввел президент Дональд Трамп. Решение было принято шестью голосами против трех. Суд постановил, что президент превысил свои полномочия. После этого решения казначейские облигации США упали из-за потенциальной потери налоговых поступлений.

