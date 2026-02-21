Трамп ввел дополнительные 10% пошлины для всех стран мира

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ввел пошлины в размере 10% на импорт из всех стран мира. О подписании соответствующего указа он сообщил в соцсети Truth Social.

«Только что я подписал в Овальном кабинете указ о глобальных пошлинах в отношении всех стран. Он вступит в силу почти немедленно», - говорится в сообщении.

Чуть позже стало известно, что тарифы начнут действовать с 24 февраля. По данным Белого дома, пошлины носят временный характер и содержат ряд исключений. Так, например, распоряжение американского президента не тронет целый ряд товаров, которые «необходимы американской экономике». Речь идет о редкоземельных и иных металлах, энергоносителях, которые «нельзя добыть или произвести в достаточных количествах в США».

Известно, что торговые санкции не будут действовать и в отношении части сельскохозяйственной продукции, в частности, говядины, апельсинов и помидоров. Дополнительная пошлина не тронет лекарства и компоненты для их производства, а также некоторые виды электроники и категории транспортных средств. Кроме того, книги и продукция аэрокосмической отрасли тоже не будет облагаться 10% тарифом.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент призвал иностранных партнеров соблюдать торговые соглашения с Вашингтоном. Такое заявление последовало почти сразу после того, как Верховный суд отменил введенные ранее пошлины.