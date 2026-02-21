Бессент призвал соблюдать сделки с США, несмотря на вердикт Верховного суда

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал иностранных партнеров соблюдать торговые соглашения с Вашингтоном, несмотря на решение Верховного суда об отмене введенных ранее пошлин.

«Я бы призвал все страны соблюдать свои договоренности по пошлинам с США и двигаться вперед», - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Накануне Верховный суд США отменил глобальные пошлины, введенные главой Белого дома Дональдом Трампом. Шестеро судей против трех решили, что американский лидер в этом вопросе превысил полномочия.

Напомним, в апреле прошлого года Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин против большинства стран мира. Для этого он применил федеральный закон о чрезвычайных полномочиях.

Члены суда отметили, что за разрешением на введение пошлин президент должен был обратиться к конгрессу. Экономические рестрикции вводятся с соблюдением строгих ограничений. Трамп не сделал ни того, ни другого.

На фоне этих новостей рынок акций продемонстрировал рост, поскольку инвесторы ранее опасались, что пошлины негативно повлияют на перспективы экономического роста и прибыли. Но казначейские облигации упали из-за потенциальной потери налоговых поступлений. Доллар тоже снизился. Ранее ситуацию с тарифами прокомментировал доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. По его мнению, США в данной ситуации проиграли, потому что утратили всякое доверие, как торговый партер.