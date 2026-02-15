Эксперт Юшков раскрыл блеф Киева вокруг нефтепровода «Дружба»

Киев изначально блефовал, заявляя о том, что Россия якобы нанесла удар по нефтепроводу «Дружба» в конце января, когда остановился транзит по нему. Об этом заявил «Звезде» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

«Киев, по сути, просто шантажирует Венгрию и Словакию, потому что те говорили, что не пустят Украину в Евросоюз в ближайшие 100 лет. Не говоря уже о ближайших двух годах, хотя именно такой срок фигурирует в одной из версий мирных договоренностей. И Венгрия открыто сказала, что она этого не допустит, что это неприемлемо для них», - напомнил эксперт.

По словам Юшкова, Киев хочет заставить Будапешт и Братиславу согласиться на прием Украины в Евросоюз. И чтобы в принципе эти две страны были более податливы, потому что они критикуют финансирование Украины. В частности, отказались участвовать в кредите Евросоюза в 90 миллиардов долларов на следующие два года.

«Теперь же, когда пришло время голосовать официально за этот пакет, уже после остановки нефтепровода "Дружба", Венгрия и Словакия вообще говорят, что заблокируют его. И Украина останется без денег и станет фактически банкротом», - подчеркнул аналитик.

Для Киева опасно, что Венгрия и Словакия подают такой нехороший пример, когда отдельные страны Евросоюза отказываются финансировать Украину, добавил Юшков. Поэтому там считали, что надо «дожать» венгров и словаков, чтобы они даже и критиковать не смели финансирование Украины, резюмировал он.

Ранее Венгрия и Словакия приостановили поставки дизельного топлива на Украину в ответ на прекращение транспортировки нефти по «Дружбе». В понедельник Словакия может прекратить переток на Украину электроэнергии. Венгрия предупредила, что готова сделать то же самое. Вместе эти две страны поставляют Киеву больше 60 процентов того объема электричества, который импортируется на фоне энергодефицита.