Украина предложила ЕС нефтепровод «Одесса - Броды» взамен «Дружбы»

Венгрия и Словакия обвиняют Киев в намеренном блокировании поставок.
Владимир Рубанов 21-02-2026 17:21
© Фото: Sergey Elagin Business Online, Global Look Press

Украина предложила Евросоюзу воспользоваться своей транспортной инфраструктурой для доставки нефти в Венгрию и Словакию. В частности, рассматривается возможность использования трубопровода Одесса - Броды, сообщило издание «Европейская правда».

В письме миссии Украины при Евросоюзе профильному управлению Еврокомиссии отмечается, что для поставок нефти в страны Европы, включая Венгрию и Словакию, можно рассмотреть использование украинской транспортной инфраструктуры. Киев предложил либо направить нефть через украинские нефтепроводы, либо использовать морской путь с перевалкой в порту и транспортировкой по нефтепроводу Одесса - Броды в страны ЕС.

В Киеве заявили, что в конце января на нефтепроводе «Дружба» произошло серьезное повреждение технологического и вспомогательного оборудования. Специалисты проводят осмотр поврежденных компонентов и оценивают перспективы восстановления транспортировки нефти.

Венгрия и Словакия обвинили Киев в намеренном блокировании транзита и объявили о прекращении поставок дизельного топлива в Украину. Будапешт заблокировал выделение Киеву 90 миллиардов евро из-за действий, препятствующих транзиту российской нефти.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна прекратит аварийные поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит поставки нефти. Фицо дал Владимиру Зеленскому срок до понедельника. Венгерский премьер Виктор Орбан предупредил, что Будапешт может пойти на такие же меры.

#Украина #Венгрия #Еврокомиссия #словакия #транзит #поставки #нефтепровод дружба #Одесса - Броды
