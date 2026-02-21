Фигуристы из РФ и Белоруссии не поедут на Чемпионат мира в Чехии

Фигуристы с российскими и белорусскими паспортами не получат приглашение на чемпионат мира 2026 года в Чехии. Об этом «Матч ТВ» сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Чемпионат мира пройдет в Праге с 24 по 29 марта. Российских фигуристов отстранили от международных состязаний с 2022 года. При этом в Международном союзе конькобежцев подчеркнули, что участие россиян в отборочных турнирах на зимние Олимпийские Игры 2026 года было «исключением».

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Выступление россиянки судьи оценили в 141,64 балла. Прокат Петросян омрачило досадное падение. Девушка не докрутила тулуп в четыре оборота и упала при приземлении. Остальные элементы Петросян откатала блестяще. Ее вращения и дорожку шагов оценили наивысшим уровнем сложности.

Мастер спорта по фигурному катанию и спортивная журналистка Эмма Гаджиев в разговоре со «Звездой» подчеркнула, что Петросян - единственная фигуристка на Олимпийских играх, которая заявила в произвольной программе элементы категории ультра-си. Собеседница «Звезды» напомнила, что прыжок подобного уровня сложности в фигурном катании считается мужским. Девушки редко прыгают его. Для Аделии Петросян Олимпийские игры в Италии стали первым серьезным международным стартом, поэтому отчаиваться из-за отсутствия медали на соревнованиях не стоит, полагает Гаджиева.

Россиянин Петр Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин на Олимпийских играх. Это стало лучшим достижением для российских одиночников на Играх со времен серебряного проката Евгения Плющенко в Ванкувере в 2010 году. Золото досталось представителю Казахстана Михаилу Шайдорову.

При этом Гуменнику перед началом игр не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за авторских прав. Команда спортсмена узнала об этом всего за пару дней до отлета в Милан, который был запланирован в ночь на 8 февраля. Фигуристу пришлось спешно менять программу.