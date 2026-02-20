МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гаджиева: Петросян единственная, кто заявил элементы ультра-си на ОИ

Фигуристка Аделия Петросян упала при выполнении тулупа в четыре оборота и по итогам проката стала шестой на Олимпийских играх.
Ян Брацкий 20-02-2026 02:34
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Аделия Петросян - единственная фигуристка на Олимпийских играх, которая заявила в произвольной программе элементы категории ультра-си. Об этом в разговоре со «Звездой» напомнила мастер спорта по фигурному катанию и спортивная журналистка Эмма Гаджиева.

«Хочется отметить, что Аделия Петросян огромная молодец. Она приехала на Олимпийские игры и показала всем, что женское одиночное катание в 2026 году - это про элементы ультра-си. Она единственная фигуристка в произвольной программе, которая заявила и прыгала прыжок в четыре оборота», - сказала Гаджиева.

Собеседница «Звезды» напомнила, что прыжок подобного уровня сложности в фигурном катании считается мужским. Девушки редко прыгают его.

«Но только не наши девчонки. Были японка и американка, которые исполняли прыжок в три с половиной оборота, но в четыре оборота исполняет только Петросян. Неважно, что он не получился, она продолжила катать, собралась и в конце исполнила сложнейший каскад - комбинацию из трех прыжков подряд», - отметила Эмма Гаджиева.

Для Аделии Петросян Олимпийские игры в Италии стали первым серьезным международным стартом, поэтому отчаиваться из-за отсутствия медали на соревнованиях не стоит, полагает Гаджиева.

«После проката она сказала, что ей будет стыдно возвращаться в Россию шестой. Дорогая, стыдиться нечего, мы тебя любим и гордимся тобой», - заверила Гаджиева.

Напомним, российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде 2026 года в Италии. Спортсменка заявила сложнейшие элементы в своей произвольной программе и упала, не справившись с одним из них. Роковым стал тулуп в четыре оборота. По итогам короткой и произвольной программ у Петросян 214,53 балла. Золото у американки Алисы Лю, серебро и бронзу разыграли между собой японки Каори Сакамото и Ами Накаи.

