МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фигуристка Аделия Петросян стала шестой на Олимпиаде в Италии

Золото Игр получила американка Алиса Лю, серебро и бронза достались японским фигуристкам Каори Сакамото и Ами Накаи.
Ян Брацкий 20-02-2026 01:04
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Сегодня девушки-одиночницы представили свои произвольные программы. Выступление россиянки судьи оценили в 141,64 балла. Прокат Петросян омрачило досадное падение. Девушка не докрутила тулуп в четыре оборота и упала при приземлении. Остальные элементы Петросян откатала блестяще. Ее вращения и дорожку шагов оценили наивысшим уровнем сложности.

В минувший вторник Аделия представила свою короткую программу. По ее итогам спортсменка заработала 72,89 балла. Суммарно в активе фигуристки 214,53 балла. Вообще катание подопечной Этери Тутберидзе на олимпийском льду никого не оставило равнодушными. Ранее в Международном союзе конькобежцев восхитились прокатом Петросян.

В минувшую субботу россиянин Петр Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин на Олимпийских играх. Это стало лучшим достижением для российских одиночников на Играх со времен серебряного проката Евгения Плющенко в Ванкувере в 2010 году. Золото сенсационно досталось представителю Казахстана Михаилу Шайдорову. Серебро и бронзу разыграли японцы Юма Кагияма и Шун Сато.

А накануне олимпийское серебро Италии в копилку нашей сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов. В финале 23-летний россиянин показал результат в 2 минуты 35,5 секунды. Атлета поздравили в Минспорте России. Филиппов стал обладателем одной их первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине.

#Спорт #фигурное катание #Россия #Олимпийские игры #Петросян
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 