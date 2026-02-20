Фигуристка Аделия Петросян стала шестой на Олимпиаде в Италии

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Сегодня девушки-одиночницы представили свои произвольные программы. Выступление россиянки судьи оценили в 141,64 балла. Прокат Петросян омрачило досадное падение. Девушка не докрутила тулуп в четыре оборота и упала при приземлении. Остальные элементы Петросян откатала блестяще. Ее вращения и дорожку шагов оценили наивысшим уровнем сложности.

В минувший вторник Аделия представила свою короткую программу. По ее итогам спортсменка заработала 72,89 балла. Суммарно в активе фигуристки 214,53 балла. Вообще катание подопечной Этери Тутберидзе на олимпийском льду никого не оставило равнодушными. Ранее в Международном союзе конькобежцев восхитились прокатом Петросян.

В минувшую субботу россиянин Петр Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин на Олимпийских играх. Это стало лучшим достижением для российских одиночников на Играх со времен серебряного проката Евгения Плющенко в Ванкувере в 2010 году. Золото сенсационно досталось представителю Казахстана Михаилу Шайдорову. Серебро и бронзу разыграли японцы Юма Кагияма и Шун Сато.

А накануне олимпийское серебро Италии в копилку нашей сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов. В финале 23-летний россиянин показал результат в 2 минуты 35,5 секунды. Атлета поздравили в Минспорте России. Филиппов стал обладателем одной их первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине.