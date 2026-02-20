Профессор МГИМО оценил последствия задержания Эндрю для королевской семьи

Задержание брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора не будет ударом по семье. Наоборот, это покажет, что член королевской семьи не может совершать действия, несовместимые с законом страны. Об этом рассказал «Звезде» доктор исторических наук, профессор МГИМО Евгений Кожокин.

«У них есть процедура, когда член королевской семьи по крови перестает юридически быть частью семьи. То есть он превращается в обычного подданного Великобритании. Это не будет ударом по ним, наоборот, покажет, что член королевской семьи не может совершать действия, несовместимые с законом страны», - объяснил Кожокин.

Он также отметил, что страна остается правовым государством, поэтому все дальнейшие действия будет определять суд. Какое решение он вынесет - неизвестно, «предугадать не может даже ни один английский юрист, потому что на данный момент недостаточно информации о содеянном».

Напомним, вчера Эндрю задержали по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче американцу секретной информации. В материалах Минюста США содержатся сведения, что Эндрю в 2010 году переслал финансисту отчеты о своих поездках во Вьетнам, Сингапур и Китай, а также раскрыл другие конфиденциальные сведения.

В случае признания вины ему грозит пожизненный срок. Злоупотребление служебным положением в Великобритании считается одним из самых тяжких преступлений.

Король Карл III уже выступил с обращением по этому поводу. Монарх пообещал сотрудничать со следствием и добавил, что «теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс». По его словам, закон должен восторжествовать.