АВС: США планируют крупномасштабный удар по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал АВС, ссылаясь на источник.

По словам источника, хозяин Белого дома рассматривал различные варианты действий против Ирана. Один из них - мощный удар по ядерным, военным и правительственным объектам.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп рассматривал также возможность нанесения ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана. Таким образом он хочет побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней.

Отмечается, что президент США еще не принял окончательного решения относительно атаки против Ирана. 19 февраля Трамп заявил, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре со «Звездой» выразил мнение, что Ормузский пролив могут закрыть в случае серьезной эскалации между США и Ираном. Об этом уже не раз намекали в Тегеране. Это вызовет мгновенный топливный и энергетический кризис во всем мире. В особенности это шокирует те государства, которые сейчас закупают нефть с Ближнего Востока.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор Дмитрий Василенко в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной объяснил, что в Иране много хороших специалистов, и если бы страна хотела, то получение ядерного оружия для нее было бы вопросом нескольких месяцев. Исламской Республике приходится демонстрировать свою решимость, и ее народ не боится умереть за свою страну. Иран - это пример государства, которое «не прогнется под агрессора», подчеркнул сенатор.

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Ирина Федорова считает, что у Ирана есть что противопоставить США. Эксперт напомнила, что во время 12-дневной войны определенный класс иранских ракет достиг Израиля, чей купол не смог полностью защитить свою территорию. Она добавила, что достаточно объемной и четкой целью для иранских ракет являются также авианосцы США, а вероятность попадания по ним очень велика. Кроме того, в ответ на действия американцев Иран может перекрыть Ормузский пролив, по которому осуществляется экспорт большого количества нефти. Также возможен сценарий его минирования, отметила Федорова.