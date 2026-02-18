Белый дом: США и Иран достигли прогресса во время переговоров в Женеве

США и Иран добились некоторого прогресса на переговорах в Женеве, однако по ряду ключевых вопросов их позиции до сих пор значительно расходятся. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Был достигнут некоторый прогресс, но по некоторым вопросам мы все еще очень далеки друг от друга», - прокомментировала она журналистам.

Левитт также добавила, что Тегеран поступил бы мудро, согласившись на сделку с Вашингтоном. По информации газеты The Wall Street Journal, власти Ирана заявили о готовности поставить на паузу обогащение урана.

Уточняется, что иранские чиновники дали понять, что могут приостановить обогащения урана на срок до трех лет в рамках сделки с США. Кроме этого, в Тегеране допустили возможность передачи части своих запасов «третьей стороне, такой как Россия».

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, в случае серьезной эскалации между двумя странами могут закрыть Ормузский пролив, о чем ни раз уже намеки в Тегеране. Это вызовет мгновенный топливный и энергетический кризис во всем мире, в особенности это шокирует те государства, которые сейчас закупают нефть с Ближнего Востока.