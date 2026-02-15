Авианосец Gerald Ford проходит Гибралтар по пути на Ближний Восток

Американский авианосец USS Gerald R. Ford проходит через Гибралтарский пролив и, возможно, уже через несколько дней окажется в районе к югу от Кипра. Об этом пишет британская газета The Independent.

В состав ударной группы авианосца входят ракетные эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge. Они обеспечивают противовоздушную и противолодочную защиту корабля.

После прибытия Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) будет располагать двумя авианосными группами. Сейчас в Аравийском море находится авианосец USS Abraham Lincoln с тремя кораблями сопровождения.

Однако, как отмечает издание, если потребуется перебазировать Gerald R. Ford через Суэцкий канал и Красное море, это займет дополнительное время. Оба авианосца будут готовы к возможной операции США против Ирана только к середине марта.

США стягивают на Ближний Восток крупнейшую авиационную группировку со времен войны в Ираке (2003 год), сообщает Wall Street Journal. Пентагон уже осуществил 193 авиапереброски в Ближневосточный регион, отмечает Bloomberg. В состав усиления вошли танкеры, истребители, разведывательные и наблюдательные средства, а также вспомогательные самолеты.

Истребители, включая F-16, F-22, F-35 и F-15, перемещаются на авиабазу Муваффак Салти в Иордании и на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии. Развернуты дополнительные разведывательные и наблюдательные средства, а также системы радиоэлектронной борьбы. В их числе - несколько самолетов системы раннего предупреждения и управления AWACS E-3 Sentry. За последние 24 часа на базы и в аэропорты Европы прибыло не менее 46 самолетов-заправщиков.

Второй раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе состоялся в Женеве 17 февраля. Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи назвал консультации конструктивными. Он отметил, что в ходе будущих переговоров будут реализованы ранее достигнутые соглашения. Это позволит сторонам перейти к углубленному обсуждению ключевых аспектов потенциального договора.