МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Авианосец Gerald Ford проходит Гибралтар по пути на Ближний Восток

Уже через несколько дней ударная группа окажется в районе к югу от Кипра.
Владимир Рубанов 19-02-2026 18:46
© Фото: Gerard Bottino, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский авианосец USS Gerald R. Ford проходит через Гибралтарский пролив и, возможно, уже через несколько дней окажется в районе к югу от Кипра. Об этом пишет британская газета The Independent.

В состав ударной группы авианосца входят ракетные эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge. Они обеспечивают противовоздушную и противолодочную защиту корабля.

После прибытия Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) будет располагать двумя авианосными группами. Сейчас в Аравийском море находится авианосец USS Abraham Lincoln с тремя кораблями сопровождения.

Однако, как отмечает издание, если потребуется перебазировать Gerald R. Ford через Суэцкий канал и Красное море, это займет дополнительное время. Оба авианосца будут готовы к возможной операции США против Ирана только к середине марта.

США стягивают на Ближний Восток крупнейшую авиационную группировку со времен войны в Ираке (2003 год), сообщает Wall Street Journal. Пентагон уже осуществил 193 авиапереброски в Ближневосточный регион, отмечает Bloomberg. В состав усиления вошли танкеры, истребители, разведывательные и наблюдательные средства, а также вспомогательные самолеты.

Истребители, включая F-16, F-22, F-35 и F-15, перемещаются на авиабазу Муваффак Салти в Иордании и на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии. Развернуты дополнительные разведывательные и наблюдательные средства, а также системы радиоэлектронной борьбы. В их числе - несколько самолетов системы раннего предупреждения и управления AWACS E-3 Sentry. За последние 24 часа на базы и в аэропорты Европы прибыло не менее 46 самолетов-заправщиков.

Второй раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе состоялся в Женеве 17 февраля. Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи назвал консультации конструктивными. Он отметил, что в ходе будущих переговоров будут реализованы ранее достигнутые соглашения. Это позволит сторонам перейти к углубленному обсуждению ключевых аспектов потенциального договора.

#в стране и мире #авианосец #сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Иран #переговоры #ядерная программа #USS Gerald R. Ford
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 