В МИД Ирана сообщили об очередном раунде переговоров с США в Женеве

Представляющий иранскую сторону глава МИД республики Аббас Аракчи вылетел в столицу Омана.
Ян Брацкий 16-02-2026 00:03
© Фото: Christian Ohde, imago stock&people, Globallookpress

Непрямые переговоры между Ираном и США по ядерному досье пройдут 17 февраля в Женеве. Посредниками в диалоге выступят власти Омана. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Ирана.

«Непрямые переговоры Ирана и США по ядерной проблематике состоятся при посредничестве Омана во вторник», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

Позицию Тегерана на переговорах представляет глава МИД республики Аббас Аракчи. Сегодня он вылетел в Женеву. Аракчи предстоит провести «дипломатические консультации» с представителями официального Вашингтона, пишет RT.

Предыдущий раунд переговоров на тему иранской ядерной программы состоялся шестого февраля в оманской столице Маскате. Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что встреча прошла конструктивно и анонсировал новые встречи.

Между тем, армия США готовится к возможной затяжной войне с Ираном. Последнее слово за президентом Штатов Дональдом Трампом, сообщило накануне агентство Reuters. Пентагон направил к иранскому побережью уже вторую авианосную группу. В регионе сосредоточены тысячи военнослужащих, эсминцы и истребители. Аналитики полагают, что риски для американских солдат в такой операции значительно выше из-за мощного арсенала иранских ракет.

#в стране и мире #сша #Иран #переговоры #Оман #ядерное досье
