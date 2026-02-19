МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ynet: в Израиле объявили высшую степень готовности к войне

Ранее в Белом доме констатировали, что по ряду ключевых вопросов позиции США и Ирана по-прежнему расходятся.
Ян Брацкий 19-02-2026 01:02
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Global Look Press

Оперативные службы Израиля приведены в режим повышенной готовности на фоне возможного удара военных США по Ирану. Об этом сообщает Ynet.

«Службам экстренной помощи и командованию тыла <...> было дано указание готовиться к войне. Различные силовые ведомства объявили наивысший уровень оборонительной готовности, оборонное ведомство находится в состоянии повышенной готовности», - говорится в материале.

В Израиле полагают, что США «в ближайшее время» нанесут масштабный удар по территории Ирана. Точные сроки не называются. Отмечается, что окончательное решение за президентом США Дональдом Трампом, пишет Life.ru.

Между тем, США и Иран добились некоторого прогресса на переговорах в Женеве. Это ранее подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Однако по ряду ключевых вопросов позиции Вашингтона и Тегерана расходятся, констатировала она.

Военная эскалация в регионе может привести к серьезным последствиям, в том числе в экономике. Об этом предупредил политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, Ирану по силам перекрыть Ормузский пролив. Это может спровоцировать энергетический кризис по всему миру. Особенно «достанется» странам, закупающим нефть на Ближнем Востоке.

